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Сегодня, 12:05

Главный тренер «Вегаса» Кэссиди похвалил Дорофеева за игру с «Питтсбургом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди оценил игру нападающего Павла Дорофеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2).

Российский форвард «Голден Найтс» во встрече с «Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, нанес 4 броска в створ ворот соперника и закончил матч с показателем полезности «+1».

«Он имеет отличное голевое чутье и знает, где нужно находиться на льду. Меня устраивает его игра в любом звене, потому что он дополняет своих партнеров. Он владеет игровым интеллектом и отличными руками, поэтому в моменте с голом он смело пошел на ворота. Павел прекрасно знает свою роль», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

23-летний Дорофеев набрал 13 (6+7) очков в 26 матчах сезона.

«Голден Найтс» набрали 59 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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