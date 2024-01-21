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Сегодня, 19:00

«Каролина» — «Миннесота»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Каролина» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» сыграет с «Миннесотой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 22 января. Матч пройдет на крытой арене «PNC Арена» в Роли, штат Каролина (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Каролина» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Харрикейнз» набрали 55 очка и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Уайлд» с 43 баллами располагается на 13-й строчке «Запада».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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НХЛ: «Детройт» — «Тампа-Бэй», «Каролина» — «Миннесота». Расписание матчей 21 и 22 января