Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:18

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс завершил карьеру.

Об этом сообщается на официальном сайте «Джетс».

69-летний канадец возглавлял «Виннипег» с 2022 года. В текущем розыгрыше НХЛ его команда дошла до первого раунда плей-офф, где уступила «Колорадо» (1-4 в серии).

Ранее Боунесс тренировал «Бостон», «Оттаву», «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс» и «Даллас». Кроме того, он входил в тренерский штаб «Ванкувера» и «Тампы».

3 мая стало известно, что Боунесс вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в НХЛ.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
Рик Боунесс
0
Читайте также
До празднования Дня Победы 9 мая у россиян остается всего 3 рабочих дня
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Ничушкин вскроет «Даллас», Задоров размажет «Эдмонтон» по бортам? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Западной конференции
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф