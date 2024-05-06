Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс объявил о завершении карьеры

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс завершил карьеру.

Об этом сообщается на официальном сайте «Джетс».

69-летний канадец возглавлял «Виннипег» с 2022 года. В текущем розыгрыше НХЛ его команда дошла до первого раунда плей-офф, где уступила «Колорадо» (1-4 в серии).

Ранее Боунесс тренировал «Бостон», «Оттаву», «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс» и «Даллас». Кроме того, он входил в тренерский штаб «Ванкувера» и «Тампы».

3 мая стало известно, что Боунесс вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона в НХЛ.