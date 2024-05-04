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Сегодня, 18:30

Вратарь системы «Локомотива» Мурашов: «Сейчас рано говорить о «Питтсбурге»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Голкипер системы ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» рассказал о планах на сезон-2024/25.

— Все вопросы идут оттого, что мы, журналисты, не понимаем, почему один из сильнейших вратарей МХЛ последних сезонов почти не играет в КХЛ. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Ответ прост: я должен быть лучше. Сейчас читаю книгу Мэттью Макконахи «Зеленый свет». Есть цитата: «Не думай о том, что справедливо, а что нет. Тебе нужно играть так, чтобы ни у кого не возникало вопросов». Он говорил это про свою актерскую игру. Это применимо и в хоккее.

— У вас есть контакт с «Питтсбургом»? Я знаю, что на матчи финала МХЛ приезжал скаут «Пингвинз» Леонид Вайсфельд.

— Сейчас рано говорить о «Питтсбурге». Никаких заявлений на данный момент не будет. Мы только выдохнули после финала. Сейчас в спокойной обстановке будем все решать.

— Вы понимаете, в какой лиге проведете следующий сезон?

— Пока нет. Все на стадии обсуждения. Сейчас думаем, как будет лучше, где я буду развиваться. Пока никаких конкретных комментариев дать не могу.

Сергей Мурашов. «Питтсбург» или КХЛ? Где продолжит карьеру талантливый вратарь из Ярославля
ХК Локо
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Питтсбург Пингвинз
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