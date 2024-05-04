Мэттьюс, Петтерссон и Слэвин стали претендентами на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон и защитник «Каролины» Джейкоб Славин стил претендентами на «Леди Бинг Трофи».

Этот приз вручается игроку НХЛ, проявившему лучшие качества честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким уровнем игровых способностей.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче. Хоккеист получил 20 минут штрафного времени в чемпионате — меньше всех среди 15 лучших бомбардиров лиги.

Петтерссон провел 82 игры, набрав 89 (34+55) очков при 12 минутах штрафа. Это шестой раз за все сезоны НХЛ, когда он получил менее 20 штрафных минут.

Слэвин записал на свой счет 37 (6+31) очков в 81 матче чемпионата. Игрок набрал 8 минут штрафа в сезоне.