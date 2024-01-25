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Сегодня, 10:46

Голкипер «Торонто» Самсонов: «Фанаты скандировали мое имя? Я чуть не заплакал»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что думает о матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Россиянин отразил 32 броска и совершил серию спасений при выходе «два в ноль».

«Что я думал в овертайме? Пожалуйста, забей. Я давно не выигрывал в овертайме. Я не боялся, но немного переживал. Когда я увидел Остона с шайбой, то знал, что мы победим.

Фанаты скандировали мое имя? Я чуть не заплакал, это было важно для меня. Фанаты были такими громкими, давно я не слышал подобное. Это огромное событие. Ещё раз спасибо всем фанатам», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

«Торонто» занимает пятое место в таблице восточной конференции с 56 точками в 46 матчах.

 

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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