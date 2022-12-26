Вратарь «Ванкувера» о рекорде Овечкина по гостевым голам: «Предпочел бы не быть частью этого»

Голкипер «Ванкувера» Спенсер Мартин поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

29 ноября Овечкин забил два гола в матче с «Кэнакс» (5:1) и установил рекорд по количеству голов на выезде в истории НХЛ.

«Я бы предпочел не быть частью этого. Но, если честно, очень здорово играть против таких парней, как он. Он был для меня самым звездным игроком — не обязательно в том матче, в котором я сыграл против него, а когда я встретился с ним в прошлом году. Я тренировался с Коннором Макдэвидом и играл с Натаном Маккинноном, но я не видел Остона Мэттьюса или Овечкина, пока я не перешел в «Ванкувер». И Ови был самым крутым, потому что он был звездой, когда я рос», — приводит слова Мартина сайт НХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 802 гола в НХЛ. Он обошел Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.