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Сегодня, 06:12

Губерниев рассказал, в чем уникальность Овечкина

Виктория Кравченко
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, в чем, по его мнению, уникальность капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Вы думаете, что Овечкин побьет рекорд Гретцки?

— Я на это надеюсь.

— В чем, на ваш взгляд, уникальность Овечкина?

— Человек-гол, который нацелен на ворота. Человек-праздник, потому что, когда он на площадке, у людей праздник. Но, если сравнивать его с Малкиным, я Женю люблю не только потому, что он женат на моей подруге Ане Кастеровой. Просто он удивительно полезный игрок для команды. Если Овечкин виртуозно играет на рояле, то Малкин способен и играть на рояле, и таскать его, и чинить, взять ударные инструменты и все остальные, — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран клубом под 1-м номером драфта НХЛ-2004. Вместе с командой Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-esli-ovechkin-virtuozno-igraet-na-royale-to-malkin-sposoben-i-igrat-i-taskat-i-chinit/
Александр Овечкин
Дмитрий Губерниев
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