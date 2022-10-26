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Сегодня, 08:35

Шестеркин — о голе «Колорадо»: «Мои руки растут не из того места»

Шестеркин отреагировал на пропущенный гол от «Колорадо»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свой пропущенный гол в большинстве от «Колорадо Эвеланш».

«Да, я определенно ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Шестеркина журналист Молли Уокер в соцсетях.

Матч закончился победой «Колорадо» в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.

26-летний россиянин отразил 42 броска и стал второй звездой матча.

Решающий буллит забил Эван Родригес. Артемий Панарин стал единственным игроком хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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