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Сегодня, 11:03

Каменский — о результативности Ничушкина в НХЛ: «Прошлогодний успех придал ему уверенность»

Каменский поделился мнением о результативности Ничушкина в НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона регулярки НХЛ.

«Рад за него. Молодец. Он показывает тот хоккей, который от него требует команда. Прошлогодний успех придал ему уверенность. Победа в Кубке, удачное выступление в прей-офф и самом сезоне, конечно, дает ему дополнительную уверенность, а талант у него есть. Он это показал и доказал», — сказал Каменский «СЭ».

В ночь на 26 октября «Колорадо» выиграл по буллитам у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне.

Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
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