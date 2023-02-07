Самсонов о звонке Овечкина: «Сказал, что его главная задача забить мне»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал о звонке нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я трижды не дал Овечкину забить? Мы с ним созванивались после последней игры. Он сказал: «У меня теперь задача номер один — тебе гол забить». Посмеялись с ним. Не знаю, как так у меня получилось. Все должны понимать, что если человек забил 800 голов, то ему без разницы кому забивать: мне или Василевскому. Просто мы хорошо сыграли в защите, у Саши особо не было моментов. Вот так и получилось. Думаю, если он сильно захочет, то в следующем сезоне забьет. Но я буду стараться. Против него выхожу очень заряженным, не хочу, чтобы он мне забил. Помогло ли, что мы играли с ним в одной команде? В случае с ним это так не работает. Он мне и на тренировках много забивал. Конечно, я примерно понимаю, что будет происходить, как шайба будет идти. Но, если честно, это особо не помогает», — приводит слова Самсонова Sport24.

«Торонто» с 70 очками идет на третьей строчке в Восточной конференции.