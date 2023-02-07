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НХЛ

Сегодня, 13:20

Шестеркин оценил свою игру за «Рейнджерс» в текущем сезоне НХЛ

Шестеркин недоволен своей игрой в нынешнем сезоне НХЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин недоволен своей игрой в нынешнем сезоне НХЛ.

«На данный момент я не особо доволен проведением нынешнего сезона, стараюсь набрать обороты и прибавить во всех компонентах», — приводит слова Шестеркина ТАСС.

По словам хоккеиста, по сравнению с прошлым сезоном отношение к нему со стороны публики и прессы не поменялось.

«Относятся так же прекрасно, просто, может, больше внимания приковано стало. А в целом отношение с самого первого дня было очень приятным, и приятно находиться и общаться здесь с людьми», — отметил Шестеркин.

По итогам прошлого сезона российских хоккеист был признан лучшим вратарем НХЛ.

В 36 матчах нынешнего чемпионата 27-летний вратарь одержал 21 победу, уступив в восьми встречах в основное время и в семи — в овертайме. В среднем Шестеркин пропускает 2,45 шайбы за игру.

Источник: ТАСС
Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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