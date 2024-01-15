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Сегодня, 20:32

Источник: Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ, утверждает журналист Адриан Дейтер.

По словам Дейтера, 28-летний россиянин выбыл на неопределенный срок.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, которые страдают от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В прошлом сезоне Ничушкин пропустил небольшой отрезок из-за инцидента в отеле. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

11 января Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ после дубля в ворота «Вегаса» (3:0).

Всего на счету россиянина в текущем сезоне 42 (22+20) набранных очка в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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