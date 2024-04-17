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Сегодня, 07:01

Итоговая статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» сегодня матчем с «Филадельфией» (2:1) завершил регулярный чемпионат НХЛ. «Кэпиталз» заняли 8-е место в Восточной конференции и вышли в плей-офф.

Российкий нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этой регулярке сыграл в 79 матчах, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи — 65 очков. Показатель полезности 38-летнего россиянина составил «-22».

В этом сезоне Овечкин достиг отметки в 853 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. В списке лучших снайперов лиги в истории он занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Ник Силер и&nbsp;Александр Овечкин. «Вашингтон» — в плей-офф! Совсем скоро Овечкин встретится с Панариным
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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