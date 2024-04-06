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Сегодня, 07:51

Федотов — о первом полном матче за «Филадельфию»: «Мне надо быть лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов оценил свое выступление в матче против «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Федотов провел первый полный матч в НХЛ. 27-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Сто процентов мне надо быть лучше. Лучше приспосабливаться, лучше делать все вещи. Это был очень тяжёлый матч для меня, мало бросков по моим воротам, тяжело держать ритм игры. Но это моя проблема, а не команды», — сказал Федотов в интервью пресс-службе клуба.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта. Он подписал контракт с клубом еще в мае 2022 года, но летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Вратарь отслужил, после чего снова выступал за ЦСКА в сезоне-2023/24 до вылета армейцев из Кубка Гагарина.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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