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НХЛ

Сегодня, 06:43

«Анахайм» на выезде переиграл «Калгари». Кузьменко оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
«Анахайм» на выезде переиграл «Калгари».
Фото USA Today Sports
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«Калгари» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко оформил дубль. Теперь на его счету в этом сезоне 35 (17+18) очков.

«Анахайм» набрал 54 очка и занимает 14-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Мактавиш — 19 (Зеллвегер, Лисон), 14:03 — 0:1. Шарангович — 29 (бол., Кадри, Уигар), 22:30 — 1:1. Кузьменко — 16 (Кадри, Поспишил), 30:26 — 2:1. Терри — 20 (бол., Карлссон, Зеллвегер), 33:36 — 2:2. Фаулер — 5 (Зеграс, Зеллвегер), 41:52 — 2:3. Киллорн — 16 (Терри), 45:09 — 2:4. Кузьменко — 17 (Поспишил, Уигар), 49:34 — 3:4. Киллорн — 17 (Лакомб, Терри), 53:14 — 3:5.

Вратари: Маркстрем — Достал.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (6+12+5) — 29 (13+5+11).

Наши: Кузьменко (17.43/3/-1), Мироманов (25.01/0/0) — -.

3 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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