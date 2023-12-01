Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:56

«Даллас» проиграл «Калгари». Дадонов не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Калгари» в овертайме переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сыграл 14 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.

«Даллас» набрал 29 очков и идет на 5-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 9-й строчке — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Харли — 4 (Павелски, Робертсон), 4:51 — 0:1. Танев — 1 (Манджапане, Джилберт), 8:02 — 1:1. Хэнифин — 5 (Коулмэн, Баклунд), 15:30 — 2:1. Марчмент — 5 (Хейсканен, Сегин), 19:00 — 2:2. Марчмент — 6 (буллит), 41:49 — 2:3. Уигар — 6 (Юбердо), 57:19 — 3:3. Кадри — 5 (Юбердо, Маркстрем), 61:01 — 4:3.

Вратари: Маркстрем — Уэджвуд.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 36 (10+11+13+2) — 16 (10+1+5+0).

Наши: — - Дадонов (14.32/0/0).

1 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16941 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Торонто» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Генменеджер «Ванкувера»: «Задоров привнесет еще больше физической силы в нашу оборону»