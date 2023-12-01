«Даллас» проиграл «Калгари». Дадонов не набрал очков

«Калгари» в овертайме переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сыграл 14 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.

«Даллас» набрал 29 очков и идет на 5-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 9-й строчке — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Харли — 4 (Павелски, Робертсон), 4:51 — 0:1. Танев — 1 (Манджапане, Джилберт), 8:02 — 1:1. Хэнифин — 5 (Коулмэн, Баклунд), 15:30 — 2:1. Марчмент — 5 (Хейсканен, Сегин), 19:00 — 2:2. Марчмент — 6 (буллит), 41:49 — 2:3. Уигар — 6 (Юбердо), 57:19 — 3:3. Кадри — 5 (Юбердо, Маркстрем), 61:01 — 4:3.

Вратари: Маркстрем — Уэджвуд.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 36 (10+11+13+2) — 16 (10+1+5+0).

Наши: — - Дадонов (14.32/0/0).

1 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16941 зритель.