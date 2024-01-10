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НХЛ

Сегодня, 07:58

«Калгари» обыграла «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд.

Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович оформил дубль.

«Калгари» с 41 очком занимает 12-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 16-й строчке в Восточной конференции — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Оттава» — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

Голы: Бернард-Доккер — 4 (Тарасенко, Грейг), 4:09 — 0:1. Зари — 9, 4:53 — 1:1. Кубалик — 9 (Грейг, Чикран), 19:57 — 1:2. Шарангович — 13 (Юбердо, Линдхольм), 23:50 — 2:2. Ткачак — 17 (бол., Жиру, Батерсон), 32:39 — 2:3. Хэнифин — 7 (Поспишил, Зари), 40:47 — 3:3. Коулмэн — 16 (Хэнифин, Кадри), 48:57 — 4:3. Шарангович — 14 (Хэнифин, Кадри), 55:45 — 5:3. Коулмэн — 17 (п.в., Баклунд), 57:12 — 6:3.

Вратари: Маркстрем — Корписало.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (15+11+10) — 33 (13+7+13).

Наши: Кузнецов (11.58/2/-1) — Тарасенко (15.47/1/+1).

10 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 219 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Оттава Сенаторз
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