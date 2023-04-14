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Сегодня, 13:40

Каменский подвел итоги сезона для форварда «Вашингтона» Овечкина

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о выступлении российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Овечкин провел сезон стабильно, играл на том же высоком уровне. Проявил себя как лидер и капитан «Вашингтона». Естественно, плохо, что команда не попала в плей-офф, но сейчас в ней идет процесс перезагрузки. Считаю, что лично Александр провел хороший сезон. Только травмы немного побеспокоили в конце. Сколько еще лет отыграет Овечкин на таком же уровне, зависит только от него. Он профессионал и знает состояние своего тела лучше нас. Доказывать Александру ничего не нужно. Он — выдающийся талант и легенда хоккея. Сколько захочет, столько и отыграет», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету 37-летнего Овечкина 42 шайбы и 33 результативные передачи в 73 играх при показателе «-16».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10797824-kamenskij-podvel-itogi-sezona-dlya-ovechkina.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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