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Сегодня, 09:12

Каменский считает, что российским игрокам лучше уезжать в НХЛ в зрелом возрасте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что российским игрокам лучше уезжать в НХЛ в зрелом возрасте и подписывать односторонний контракт.

«Мы рассматриваем вопрос, почему уезжают, зачем уезжают, как их можно остановить. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята уезжали в зрелом возрасте и на односторонний контракт, как мы в свое время, чтобы к ним было уважение. Считаю, что наша молодежная и высшая лига не хуже тех лиг, где играют фарм-клубы НХЛ. Уедут — не значит, что заиграют. Попробовать может любой хоккеист, ну а мы говорим: чтобы туда ехать, надо быть готовым. Если они там закрепятся, то, значит, мы их правильно готовим и тренеры у нас высокого уровня. А если они не заиграют, то ребята поймут, что надо делать», — приводит слова Каменского ТАСС.

Недавно контракты с клубами НХЛ подписали 21-летний Максим Грошев (на четыре года с «Тампой»), 20-летний Никита Чибриков (на три года с «Виннипегом»), 19-летний Виктор Неучев (на три года с «Баффало»), 22-летний защитник Даниил Мисюль (на два года с «Нью-Джерси») и 23-летний вратарь Георгий Романов (на два года с «Сан-Хосе»).

Источник: https://tass.ru/sport/17682773
Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
Валерий Каменский
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