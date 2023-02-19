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НХЛ

19 февраля, 23:07

Капитан «Чикаго» Тэйвз рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Иван Шитик
Корреспондент
Джонатан Тэйвз.
Фото Global Look Press
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Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Я все еще восстанавливаюсь после заболевания коронавирусом, которое повлияла на мою иммунную систему. Было очень непросто играть в таком состоянии.

Сейчас я дошел до такого состояния, которое не позволяет мне продолжать играть. Мне не остается ничего, кроме как взять паузу и сосредоточиться на своем здоровье», - приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне форвард набрал 28 (14+14) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

У него действует последний год контракта, по которому Тэйвз получает 10,5 миллиона долларов за сезон.

Джонатан Тэйвз
ХК Чикаго Блэкхокс
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