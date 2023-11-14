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НХЛ

Сегодня, 11:35

Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о необычной процедуре для здоровья и улучшения иммунитета. Он регулярно принимает пантовые ванны, где в воду добавляют кровь с молодых рогов оленей-маралов.

«Ванны из рогов оленя? Это маралы. Называются пантовые ванны. Сейчас многие их делают, я давно их начал принимать. Это полезно для здоровья, просто лучше себя ощущаешь, помогает иммунитету. Не знаю, насколько это правда, но я в это верю, и почему бы это не делать, если это не вредит. Я ездил принимать эти ванны с семи-восьми лет, и не помню, чтобы я когда-либо болел, температурил», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Также 26-летний россиянин рассказал, что кровь из рогов оленей добавляют в кипяток, перемешивают и переваривают.

«В общем, сложный процесс. Это все находится на Алтае. Хозяин той базы, куда я обычно ездил, скинул моему отцу фото с Вячеславом Фетисовым, который тоже туда приехал на процедуры», — сказал Капризов.

Капризов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах за «Миннесоту». Он играет за команду с 2020 года.

Кирилл Капризов
НХЛ
БК Миннесота Тимбервулвз
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