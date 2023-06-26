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НХЛ

Сегодня, 06:29

Карлссон хочет продолжить карьеру в клубе, претендующем на Кубок Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон рассказал, что хочет побороться за Кубок Стэнли в составе другой команды.

«За свою карьеру я играл со многими парнями, которые являются потрясающими игроками и должны были стать победителями, но этого с ними не произошло. Я не хочу быть одним из них. Я хочу победить. Я хочу иметь возможность победить. Это не значит, что мне не нравится в моем нынешнем клубе, или в руководстве не хотят, чтобы я играл. Просто это то, что есть. Чувствую, что у меня есть все необходимое для того, чтобы играть в побеждающей команде, в чемпионской команде. Это всегда будет моей главной целью — делать это каждый сезон», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Карлссон провел 82 матча в НХЛ, в которых набрал 101 (25+76) очко.

Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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