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Сегодня, 11:16

Щитов: «Мичков молодой, со временем его поведение выровняется, жизнь всему научит»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил перспективы форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Я думаю, что его выберут в первой десятке драфта. Среди скаутов идет обсуждение, что он не со всеми проводит интервью, и это негативный момент. Но Мичков еще молодой, со временем его поведение выровняется. Жизнь всему научит. Всегда приятно, когда россиян высоко выбирают на драфте», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Ранее сообщалось, что российский хоккеист уже прилетел в Нью-Йорк в преддверии мероприятия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-michkov-molodoj-so-vremenem-ego-povedenie-vy-rovnyaetsya-zhizn-vsemu-nauchit/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Матвей Мичков
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