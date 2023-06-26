Щитов: «Мичков молодой, со временем его поведение выровняется, жизнь всему научит»

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил перспективы форварда Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Я думаю, что его выберут в первой десятке драфта. Среди скаутов идет обсуждение, что он не со всеми проводит интервью, и это негативный момент. Но Мичков еще молодой, со временем его поведение выровняется. Жизнь всему научит. Всегда приятно, когда россиян высоко выбирают на драфте», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Ранее сообщалось, что российский хоккеист уже прилетел в Нью-Йорк в преддверии мероприятия.