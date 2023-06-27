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НХЛ

Сегодня, 08:31

Макдэвид оценил свою третью победу в номинации самого ценного игрока НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от звания лучшего игрока регулярного чемпионата НХЛ.

«Конечно, я не упускаю из виду, что значат эти трофеи в общей схеме нашей игры. Для меня это много значит. Понятно, что это не мотивирующий фактор, но все же особенный. Я знаю, что пятилетний я был бы расстроен, если бы я принимал все это как должное, потому что это не так. Я действительно считаю, «Тед Линдсей Трофи» — самая престижная награда, которая вручается здесь сегодня вечером с точки зрения хоккейных призов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

По итогам сезона Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи», «Тед Линдсей Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи». Он стал вторым игроком в истории после Александра Овечкина, которому удалось взять эти награды за один сезон.

В минувшем сезоне Макдэвид провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 153 (64+89) очка.

Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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