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30 апреля, 22:30

«Каролина» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли 1 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Каролина» — «Айлендерс».
Фото USA Today Sports
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«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли в среду, 1 мая. Игра пройдет на стадионе «PNC Arena». Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Каролина» — «Айлендерс» можно в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» — 3:2. Счет в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз».

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Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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