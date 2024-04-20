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Сегодня, 21:05

«Каролина» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в 1-м раунде Кубка Стэнли
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Каролины» Андрей Свечников.
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 21 апреля «Каролина» дома примет «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли-2024. Встреча пройдет на льду «Пи-эн-си-арены» в городе Роли. Начало — в 00.05 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Каролина» — «Айлендерс» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Каролина» — «Айлендерс» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Ознакомиться с информацией о том, как смотреть матчи Кубка Стэнли-2024 в России можно по ссылке на наш материал.

«Вегас» является обладателем Кубка Стэнли-2023. В финальной серии «Голден Найтс» обыграли в пяти матчах «Флориду» (4-1).

Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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