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Сегодня, 09:28

Картье стал восьмым игроком в НХЛ с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Сиэтла» Тай Картье забил дебютный гол в НХЛ в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2, 3-2).

Как сообщает сайт лиги, 21-летний хоккеист стал восьмым игроком в истории НХЛ, забившим гол в плей-офф в дебютном матче в лиге.

Картье присоединился к Кейлу Макару (2019), Лаури Корпикоски (2008), Адаму Мейру (1999), Роду Бриндамору (1989 года), Дагу Волмару (1970 года), Лесу Костелло (1948 года) и Эдди Эмбергу (1945 года).

Шестой матч серии состоится 29 апреля на льду «Кракен». Начало — 05.00 по московскому времени.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сиэтл Кракен
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