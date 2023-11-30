Клубы НХЛ не забрали Перри с драфта отказов

Нападающий Кори Перри остается неограниченно свободным агентом. Как сообщает ESPN, ни один из клубов не забрал 38-летнего канадца с драфта отказов.

«Чикаго» 25 ноября объявил об отстранении Перри. По версии СМИ, причиной этого решения стала связь хоккеиста с матерью одноклубника Коннора Бедарда, однако позже в клубе опровергли эту информацию и выставили игрока на драфт отказов.

29 июня этого года «Лайтнинг» обменяли Перри в «Чикаго». За «Блэкхокс» он сыграл в этом сезоне 16 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Перри был выбран «Анахаймом» на драфте в 2003 году в первом раунде под общим 28-м номером. За «Дакс» он выступал с 2005 по 2019 год. Позже он играл также за «Даллас» (2019-2020), «Монреаль» (2020-2021) и «Тампу» (2021-2023).