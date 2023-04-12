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НХЛ

Сегодня, 10:13

Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Клубы НХЛ впервые в истории проведут матчи в Австралии.

Как сообщает сайт лиги, «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют два выставочных матча в Мельбурне в сентябре. Встречи намечены на 23 и 24 сентября и пройдут на арене Рода Лэйвера, где проходят теннисные турниры Australian Open из серии «Большого шлема».

НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой. Впервые в истории команды НХЛ проведут матчи в Южном полушарии.

«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия — это хороший рынок для нас», — сказал вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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