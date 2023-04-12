Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:27

Канарейкин: «В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина следующий сезон будет определяющим.

«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже дает о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарен от родителей физической силой, поэтому все будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнет, перезагрузится и вернется. Человек с таким супер характером добьется поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб.

В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота, и он очень близко подберется к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона 2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В нынешнем сезоне Овечкин впервые в карьере трижды в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из состава команды из-за травм.

«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне НХЛ. Столичная команда после 81 игры регулярки с 79-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин
2
Обсудить
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
«Сибирь» решила сменить тренера. Почему Мартемьянов покидает сибирский клуб
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону»
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ
«Вашингтон» без Овечкина насолил команде Малкина. «Питтсбург» снова выпал из зоны плей-офф
«Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом
Овечкин поднялся на 55-е место по сыгранным матчам в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии

Экс-директор «Трактора» рассказал, что думает об игре форварда «Вашингтона» Кузнецова