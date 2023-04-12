Канарейкин: «В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина»

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Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина следующий сезон будет определяющим.
«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже дает о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарен от родителей физической силой, поэтому все будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнет, перезагрузится и вернется. Человек с таким супер характером добьется поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб.
В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота, и он очень близко подберется к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона 2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Канарейкина Legalbet.
В нынешнем сезоне Овечкин впервые в карьере трижды в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из состава команды из-за травм.
«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне НХЛ. Столичная команда после 81 игры регулярки с 79-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.