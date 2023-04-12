Канарейкин: «В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина»

Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина следующий сезон будет определяющим.

«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже дает о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарен от родителей физической силой, поэтому все будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнет, перезагрузится и вернется. Человек с таким супер характером добьется поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб.

В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота, и он очень близко подберется к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона 2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В нынешнем сезоне Овечкин впервые в карьере трижды в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из состава команды из-за травм.

«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне НХЛ. Столичная команда после 81 игры регулярки с 79-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.