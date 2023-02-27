Кочетков признан первой звездой матча за фарм-клуб «Каролины», Пономарев — вторая звезда

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 2:1.

Первой звездой встречи признан вратарь фарм-клуба «Каролины» Петр Кочетков, отразивший 28 бросков. Вторая звезда — форвард Василий Пономарев, отметившийся результативной передачей. Изначально на нападающего была записана первая шайба, но позже АХЛ переписала гол на другого игрока.

В текущем сезоне 23-летний Кочетков провел 17 матчей в АХЛ, один раз сыграв на ноль и пропустив 40 шайб при 91,7 процента отраженных бросков. У 20-летнего Пономарева 28 (13+15) очков в 45 матчах.