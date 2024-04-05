Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:37

«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Сорокин сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
5 апреля. Коламбус — Айлендерс — 2:4.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» на выезде переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Островитяне» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал две голевые передачи.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету россиян: Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов начал встречу в стартовом составе, но был заменен в конце первого периода из-за травмы. Он отразил 13 из 15 бросков.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Энгвалль — 9 (бол., Пулок, Палмиери), 7:53 — 0:1. Воронков — 18 (бол., Марченко, Тексье), 9:45 — 1:1. Хорват — 32 (Барзал, Романов), 13:48 — 1:2. Марченко — 21 (Веренски, Силлинджер), 17:22 — 2:2. Добсон — 10 (Барзал, Романов), 43:21 — 2:3. Палмиери — 25 (п.в.), 59:22 — 2:4.

Вратари: Тарасов (Гривз, 17:53, 56:25 — 59:22) — Сорокин (30:41 — 31:35).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (9+6+12) — 41 (18+14+9).

Наши: Воронков (16.49/2/-1), Марченко (18.25/6/-1), Проворов (24.22/0/0) — Романов (16.53/1/+2).

5 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16213 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
0
Читайте также
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Бивол заявил, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Каролина» дома проиграла «Бостону»

«Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу». Овечкин забросил одну шайбу