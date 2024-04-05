«Айлендерс» обыграли «Коламбус». Сорокин сделал 25 сэйвов

«Айлендерс» на выезде переиграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Островитяне» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал две голевые передачи.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету россиян: Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов начал встречу в стартовом составе, но был заменен в конце первого периода из-за травмы. Он отразил 13 из 15 бросков.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Энгвалль — 9 (бол., Пулок, Палмиери), 7:53 — 0:1. Воронков — 18 (бол., Марченко, Тексье), 9:45 — 1:1. Хорват — 32 (Барзал, Романов), 13:48 — 1:2. Марченко — 21 (Веренски, Силлинджер), 17:22 — 2:2. Добсон — 10 (Барзал, Романов), 43:21 — 2:3. Палмиери — 25 (п.в.), 59:22 — 2:4.

Вратари: Тарасов (Гривз, 17:53, 56:25 — 59:22) — Сорокин (30:41 — 31:35).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (9+6+12) — 41 (18+14+9).

Наши: Воронков (16.49/2/-1), Марченко (18.25/6/-1), Проворов (24.22/0/0) — Романов (16.53/1/+2).

5 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 16213 зрителей.