«Каролина» дома проиграла «Бостону»

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Бостону» — 1:4. Для «Брюинз» это третья победа кряду.

Нападающие гостей Дентон Хайнен и Давид Пастрняк набрали по 2 (1+1) очка.

«Бостон» набрал 105 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет третьей — 101 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Бостон» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Маршан — 28 (Гики, Койл), 2:12 — 0:1. Пастрняк — 47 (Заха, Хейнен), 7:42 — 0:2. Хейнен — 16 (Пастрняк, Заха), 10:46 — 0:3. Гюнцель — 26 (бол., Ноесен, Шей), 35:12 — 1:3. Линдхольм — 3 (п.в.), 57:49 — 1:4.

Вратари: Андерсен (57:20 — 57:49) — Суэймен (41:10 — 41:22).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 29 (8+12+9) — 28 (12+6+10).

Наши: Кузнецов (15.13/0/0), Орлов (18.51/1/0), Свечников (17.19/0/-1) — -.

5 апреля. Роли. PNC Arena. 18853 зрителя.