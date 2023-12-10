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НХЛ

10 декабря, 23:38

Шайбы Чинахова и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Флоридой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Коламбус» — «Флорида».
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» дома уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Обе шайбы хозяев забросили россияне Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Их соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

За гостей отличились Густав Форслинг, Картер Верхэге, Александр Барков, Мэттью Ткачак и Ээту Луостаринен. Сэм Райнхарт отдал три голевые передачи

«Флорида» (36 очков) после 27 матчей занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» (23) после 30 игр идет предпоследним на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Голы: Форслинг — 3 (Барков, Райнхарт), 1:02 — 0:1. Чинахов — 6 (Марченко, Гудбрэнсон), 7:06 — 1:1. Верхэге — 13 (Райнхарт, Форслинг), 7:28 — 1:2. Барков — 10 (бол., Беннетт, Райнхарт), 53:13 — 1:3. Воронков — 6 (Лайне, Веренски), 56:11 — 2:3. Ткачак — 5 (п.в., Миккола), 58:05 — 2:4. Луостаринен — 4 (п.в., Барков, Райнхарт), 58:59 — 2:5.

Вратари: Гривз — Столарз.

Штраф: 39 — 16.

Броски: 19 (7+5+7) — 37 (12+9+16).

Наши: Воронков (12.45/1/-1), Марченко (17.05/1/0), Проворов (24.12/1/0), Чинахов (16.44/2/0) — -.

10 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16269 зрителей

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз
Дмитрий Воронков
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