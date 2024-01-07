«Коламбус» уступил в овертайме «Миннесоте», у Марченко результативная передача

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Миннесоте» со счетом 3:4.

В составе «Блю Джэкетс» хет-трик оформил Коул Силлинджер, Кирилл Марченко сделал результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 33 броска из 37. У «Уайлд» 3 (2+1) очка набрал Мэттью Болди, еще по голу забили Маркус Йоханссон и Марко Росси.

После этого матча «Коламбус» с 35 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Миннесота» с 38 очками — на 13-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Силлинджер — 5 (Бин, Боквист), 8:09 — 1:0. Болди — 12 (бол., Фэйбер, Эрикссон Эк), 14:48 — 1:1. Силлинджер — 6 (Марченко), 20:17 — 2:1. Болди — 13 (бол., Зуккарелло, Фэйбер), 30:15 — 2:2. Силлинджер — 7 (бол., Боквист), 54:15 — 3:2. Юханссон — 5 (Хартман), 58:28 — 3:3. Росси — 12 (Болди, Фэйбер), 63:05 — 3:4.

Вратари: Тарасов — Флери.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (7+10+8+3) — 37 (11+11+13+2).

Наши: Воронков (9.17/0/0), Марченко (15.51/2/+1), Проворов (22.58/1/0), Чинахов (18.24/4/+2) — -.

7 января. Коламбус. Nationwide Arena. 18771 зритель.