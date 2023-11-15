Хет-трик Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Коламбусом»

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пингвинз» одержали пятую победу подряд.

Канадский форвард Сидни Кросби забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Российский нападающий Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко.

У «Блю Джэкетс» голами отметились российские форварды Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Питтсбург» с 16 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Питтсбург» — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Кросби — 8 (Петтерссон, Летанг), 4:10 — 0:1. Марченко — 4, 10:29 — 1:1. Чинахов — 1 (Гудбрэнсон, Веренски), 19:28 — 2:1. Гюнцель — 6 (Хиностроза, Кросби), 27:04 — 2:2. Карлссон — 5 (Малкин, Ракелль), 48:40 — 2:3. Тексье — 3 (Керали, Дэнфорт), 51:45 — 3:3. Кросби — 9 (Карлссон, Гюнцель), 54:28 — 3:4. Кросби — 10 (п.в., Раст), 59:23 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс (58:30 — 59:23) — Джерри.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (6+13+12) — 43 (12+12+19).

Наши: Воронков (13.28/0/-1), Марченко (13.56/1/+1), Проворов (22.51/2/0), Чинахов (13.22/2/0) — Малкин (15.53/2/-1).

15 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 16596 зрителей.