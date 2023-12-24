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НХЛ

Сегодня, 05:49

«Торонто» на выезде обыграл «Коламбус», Тарасов отразил 26 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по голу забили Джон Таварес и Вильям Нюландер. У «Блю Джэкетс» шайбу забросил Джастин Дэнфорт, вратарь Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 30.

После этого матча «Торонто» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 28 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мэттьюс — 27 (Марнер), 8:20 — 0:1. Дэнфорт — 8 (Годро, Фантилли), 20:22 — 1:1. Таварес — 10 (Броди, Нюландер), 22:58 — 1:2. Мэттьюс — 28 (бол., Марнер, Нюландер), 28:21 — 1:3. Нюландер — 16 (мен., Мэттьюс, Маккейб), 51:51 — 1:4.

Вратари: Тарасов — Джонс.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 28 (14+5+9) — 30 (14+5+11).

Наши: Воронков (14.39/2/-1), Марченко (19.30/4/-2), Проворов (23.20/0/-1), Чинахов (18.58/2/-1) — -.

24 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 17806 зрителей

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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