«Коламбус» победил в матче, позволив сопернику отыграть 5 шайб — это первый случай в НХЛ в XXI веке

«Коламбус» обыграл «Торонто» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

«Блю Джекетс» вели со счетом 5:0 после двух периодов, но пропустили пять шайб в третьем периоде и позволили сопернику сравнять счет.

«Коламбус» стал первой командой НХЛ в XXI веке и шестой в истории лиги, которая сначала потеряла преимущество в 5 шайб, а затем все же сумела одержать победу в матче.

Ранее такой результат показали «Квебек» в декабре 1992 года, «Эдмонтон» в январе 1989-го, «Лос-Анджелес» в январе 1986-го, «Чикаго» в феврале 1984-го и «Детройт» в марте 1968-го.