Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном» в серии буллитов

«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Микко Рантанен, Логан О'Коннор и Сэм Малински. У гостей дважды отличился Брэд Маршан, еще одна шайба на счету Джона Бишера.

«Колорадо» победил в серии буллитов со счетом 1:0, победный бросок исполнил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

«Бостон» лидирует в таблице «Востока» с 55 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маршан — 16 (бол., Заха, Пастрняк), 11:21 — 0:1. Рантанен — 21 (бол., Маккиннон, Макар), 16:13 — 1:1. О`Коннор — 6, 22:23 — 2:1. Бишер — 5 (Хейнен, Карло), 30:05 — 2:2. Малински — 2 (Джохансен), 37:56 — 3:2. Маршан — 17 (Койл, Грызлик), 45:46 — 3:3.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Георгиев — Суэймен.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 36 (13+10+12+1) — 27 (5+9+8+5).

Наши: Ничушкин (26.55/6/+1) — -.

9 января. Денвер. Ball Arena.