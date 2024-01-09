Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:10

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном» в серии буллитов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Микко Рантанен, Логан О'Коннор и Сэм Малински. У гостей дважды отличился Брэд Маршан, еще одна шайба на счету Джона Бишера.

«Колорадо» победил в серии буллитов со счетом 1:0, победный бросок исполнил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

«Бостон» лидирует в таблице «Востока» с 55 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маршан — 16 (бол., Заха, Пастрняк), 11:21 — 0:1. Рантанен — 21 (бол., Маккиннон, Макар), 16:13 — 1:1. О`Коннор — 6, 22:23 — 2:1. Бишер — 5 (Хейнен, Карло), 30:05 — 2:2. Малински — 2 (Джохансен), 37:56 — 3:2. Маршан — 17 (Койл, Грызлик), 45:46 — 3:3.

Победный буллит: Ничушкин.

Вратари: Георгиев — Суэймен.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 36 (13+10+12+1) — 27 (5+9+8+5).

Наши: Ничушкин (26.55/6/+1) — -.

9 января. Денвер. Ball Arena.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
NYT рассказала о способности планирующих бомб поражать ВСУ даже в подземных бункерах
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Количество пострадавших в результате взрыва в отеле в Техасе увеличилось до 21
В МЧС назвали причину схода вагонов в Забайкалье
Популярное видео
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Филадельфия» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ