«Колорадо» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Колорадо» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил две шайбы. 29-летний россиянин завершил регулярку с 53 (28+25) очками.

Форвард Нэйтан Маккиннон сделал две голевые передачи и достиг отметки в 140 (51+89) очков. Таким образом, он не смог в последнем матче регулярки догнать российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров, уступив 4 очка.

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