«Колорадо» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу». Георгиев отразил 26 бросков

«Колорадо» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Кингз» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

«Лос-Анджелес» идет на 2-м месте в Западной конференции — 84 очка. «Колорадо» располагается на 7-й строчке — 76 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Кемпе — 31 (Копитар, Рой), 8:37 — 0:1. Виларди — 22 (Копитар, Байфилд), 17:10 — 0:2. Родригес — 13 (Жирар, Ньюхук), 34:59 — 1:2. Кемпе — 32 (Гавриков, Копитар), 40:24 — 1:3. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 44:24 — 2:3. Дано — 17 (Спенс, Фиала), 44:39 — 2:4. Дано — 18 (п.в., Мур), 57:25 — 2:5.

Вратари: Георгиев (56:08 — 57:25) — Корписало.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (10+9+11) — 31 (6+15+10).

Наши: Ничушкин (17.51/2/-3) — Гавриков (22.26/1/+2).

10 марта. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.