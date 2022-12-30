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Сегодня, 07:49

«Колорадо» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу». Георгиев сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б. Это второе подряд поражение для команды.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:5 Б (0:1, 4:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Виларди — 16 (Андерсон-Долан, Андерсон), 8:56 — 0:1. Комфер — 6 (бол., Рантанен, Родригес), 24:36 — 1:1. Дано — 11 (бол., Арвидссон, Иафалло), 33:59 — 1:2. Кольяно — 4 (Макар), 35:58 — 2:2. Макар — 9, 36:43 — 3:2. Родригес — 9 (Рантанен, Макар), 38:47 — 4:2. Иафалло — 6 (бол., Арвидссон, Дурзи), 41:11 — 4:3. Уокер — 2 (Фиала, Лизотт), 54:20 — 4:4.

Победный буллит: Арвидссон.

Вратари: Георгиев — Копли.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (7+11+8+1) — 27 (12+6+7+2).
30 декабря. Денвер. Ball Arena. 18132 зрителя.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
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