Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:15

«Колорадо» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «Шаркс» дубль оформил Томаш Гертл.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» победил «Каролину», «Вегас» обыграл «Оттаву». Результаты матчей 18 декабря

«Вегас» — «Оттава»: видеообзор матча