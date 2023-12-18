Сегодня, 07:15
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 6:2.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «Шаркс» дубль оформил Томаш Гертл.
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