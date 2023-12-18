«Колорадо» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» 4 (2+2) очка набрал Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков из 28. У «Шаркс» дубль оформил Томаш Гертл.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте