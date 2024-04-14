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НХЛ

Сегодня, 02:10

«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» — 7:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Джетс» по дублю оформили Шон Монахэн и Адам Лаури, 3 (1+2) набрал Джош Моррисси, еще по голу забили Габриэль Виларди и Тайлер Тоффоли. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен на 16-й минуте.

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НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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