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НХЛ

Сегодня, 01:38

«Виннипег» забросил семь безответных шайб «Колорадо», Георгиев был заменен в первом периоде

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 7:0.

В составе «Джетс» по дублю оформили Шон Монахэн и Адам Лаури, 3 (1+2) набрал Джош Моррисси, еще по голу забили Габриэль Виларди и Тайлер Тоффоли. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен на 16-й минуте.

После этого матча «Виннипег» со 106 очками занимает второе место в Западной конференции, «Колорадо» со 104 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)

Голы: Монахэн — 25 (Элерс, Пионк), 5:59 — 0:1. Виларди — 21 (бол., Коннор, Моррисси), 8:02 — 0:2. Моррисси — 10 (бол., Монахэн), 15:07 — 0:3. Лаури — 11 (Густафссон, Демело), 15:17 — 0:4. Тоффоли — 32 (Коннор), 30:19 — 0:5. Монахэн — 26 (Моррисси, Элерс), 35:11 — 0:6. Лаури — 12 (Густафссон), 36:33 — 0:7.

Вратари: Георгиев (Аннунен, 15:17) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (5+12+14) — 27 (15+8+4).

Наши: Ничушкин (16.12/2/-3), Тренин (13.29/2/0) — Наместников (10.43/0/0).

13 апреля. Денвер. Ball Arena.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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