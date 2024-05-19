Макдэвид: «Пока нечем гордиться. Ожидаю, что «Ванкувер» будет лучше в седьмой игре»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением о шестом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1).

«Пока нечем гордиться или быть удовлетворенным. Мы сохранили себе еще один день в плей-офф. Ожидаем от себя такой же настойчивости и отчаянной борьбы. Считаю, что в седьмом матче «Ванкувер» будет выглядеть лучше. Ждем очень конкурентный матч», — сказал Макдэвид после игры.

Седьмой матч состоится 21 мая. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».