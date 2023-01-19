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Сегодня, 11:26

Костин: «Для меня нет зазорного в том, чтобы проиграть в драке. Главное — не испугаться»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Эдмонтона» Клим Костин рассказал о драке в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:6), который прошел 10 января.

«Там Макдэвида чем-то донимали, я попросил одного из игроков, кто его ударил, чтобы он так не делал. За того парня вступился Лемье. Было полторы минуты до конца игры, он сказал: «Давай подеремся». Ну мы и выпустили пар. Мне, если честно, без разницы, выиграл я или проиграл. Я на этом не делаю акцент в своей игре. Для меня нет зазорного в том, чтобы проиграть. Самое главное — не испугаться», — приводит слова Костина ТАСС.

23-летний россиянин вступил в драку с форвардом «Кингз» Бренданом Лемье. После этого оба игрока получили пятиминутный штраф, а Костин также дали еще 10 минут дисциплинарного наказания.

Источник: https://tass.ru/sport/16833867
Клим Костин
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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