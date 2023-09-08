Ковалев считает, что заслуживает включения в Зал хоккейной славы

Экс-нападающий клубов НХЛ Алексей Ковалев считает, что заслужил попадания в Зал хоккейной славы.

«Я считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы. Если сравнить меня с некоторыми игроками, попавшими туда, то я добился большего. Но это не мое решение. Я заслужил это благодаря всему, что мне удалось сделать как на международном уровне, так и в НХЛ. В наше время некоторым игрокам будет еще сложнее туда попасть из-за всего, что происходит в мире.

Я являюсь членом Зала славы российского хоккея, и меня это устраивает. Если я никогда не стану им в Северной Америке, не буду злиться. Я доволен тем, чего мне удалось достичь», — цитирует Radio Canada Ковалева.

Ковалев играл в НХЛ с 1992 по 2013 год за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду». Он провел в НХЛ 1316 матчей и является вторым в списке лидеров среди российских игроков по количеству сыгранных встреч.