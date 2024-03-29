Кросби считает, что приезд родителей положительно повлиял на игру Малкина

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после победного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2) отреагировал на дубль Евгения Малкина. Сегодня российский форвард забил два гола на глазах родителей. Ранее он рассказал об их приезде.

«Надеюсь, они здесь задержатся. Родители приехали к нему впервые года за 3-4. Уверен, сегодня его мотивировало их присутствие. Его энергия и запал были видны», — отметил Кросби.

В этом сезоне 37-летний Малкин провел 72 матча, набрав 55 (21+34) очков.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).